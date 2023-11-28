ميدو: صن داونز فريق له أسلوب خاص ولا يتأثر بالغيابات

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن قوة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في البطولات الأفريقية، مؤكدًا على عدم تأثره بالغيابات.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «بيراميدز يتواجد في مجموعة قوية ودور المجموعات من البطولة الأفريقية له حسابات أخرى».

وتابع: «صن داونز فريق قوي ويتميز بـ أسلوب لعب لا يتغير إلا في الظروف القسوى، ولا يتأثر بالغيابات، ويتميزوا بالهدوء مهما كان حجم المنافس».

واختتم: «بيراميدز حقق بداية موفقة أمام مازيمبي، ستساعده في المباريات القادمة، ولكن باتشيكو يقوم بالعديد من التغييرات على التشكيلات الأساسية خلال المباريات».