 ميدو: صن داونز فريق له أسلوب خاص ولا يتأثر بالغيابات - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 2:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ميدو: صن داونز فريق له أسلوب خاص ولا يتأثر بالغيابات

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 1:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 1:46 ص

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن قوة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في البطولات الأفريقية، مؤكدًا على عدم تأثره بالغيابات.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «بيراميدز يتواجد في مجموعة قوية ودور المجموعات من البطولة الأفريقية له حسابات أخرى».

وتابع: «صن داونز فريق قوي ويتميز بـ أسلوب لعب لا يتغير إلا في الظروف القسوى، ولا يتأثر بالغيابات، ويتميزوا بالهدوء مهما كان حجم المنافس».

واختتم: «بيراميدز حقق بداية موفقة أمام مازيمبي، ستساعده في المباريات القادمة، ولكن باتشيكو يقوم بالعديد من التغييرات على التشكيلات الأساسية خلال المباريات».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك