رئيس مصلحة الضرائب: تحصيل القيمة المضافة بالعملة الأجنبية لا يسري على المستوردين

قال الدكتور فايز الضباعي، رئيس مصلحة الضرائب، إن قرار وزارة المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية يقتصر فقط على الجهات المرخص لها بتحصيل العملة الأجنبية نظير السلع والخدمات التي تقدمها بالدولار.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن الجهات المرخص لها تحصيل العملة الأجنبية نظير خدماتها تشمل على سبيل المثال الفنادق العاملة بقطاع السياحة.

وأوضح أن القرار يشمل القطاعات كافة التي تتلقى العملة الأجنبية نظير خدماتها المقدمة، قائلا «كل من تحصل من العميل على عملة أجنبية نظير الخدمة المقدمة؛ سوف يدفع الضريبة على هذه السلعة بنفس العملة الأجنبية المحصلة بعد خصم تكاليف السلعة والخدمة».

ونوه إلى استثناء المستوردين من القرار، لافتا إلى إمكانية أداء الضريبة بالجنيه المصري شرط التنازل عن قيمة مساوية لها أو يزيد بالعملة الأجنبية إلى أحد البنوك التابعة للبنك المركزي، قائلا: «له خياران إما أن يضعها بالعملة الأجنبية.. أو يتنازل لأحد البنوك التابعة للبنك المركزي».