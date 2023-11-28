الجيش الإسرائيلي: تسليم 11 رهينة أخرى في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين أن حركة حماس قامت بتسليم 11 رهينة من المحتجزين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار اتفاق الهدنة بين الطرفين.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بـأن الرهائن هم تسعة أطفال وامرأتان، وفي المقابل سيتم إطلاق سراح 33 من الأسرى الفلسطينيين من الإناث والقصر.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه سيتم أيضا إطلاق سراح العديد من الرهائن التايلانديين الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة.



وأوضحت التقارير الإعلامية أنه كانت هناك خلافات سابقة بشأن قوائم الأسماء الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار عملية تبادل الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين. وتردد أن إسرائيل انتقدت فصل الأمهات عن أطفالهن.

كانت الهدنة المؤقتة قد تضمنت الإفراج عن 50 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل 150 أسيرا فلسطينيا من سجون إسرائيل وزيادة إدخال إمدادات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى قطاع غزة.

وبدأ يوم الجمعة الماضي سريان الهدنة لمدة أربعة أيام، في ظل حرب غير مسبوقة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خلفت نحو 14 ألف قتيل فلسطيني ، وذلك ردا على قيام حماس بعملية طوفان الأقصى التي شملت هجمات صاروخية واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن إسرائيليين وأجانب واقتيادهم إلى القطاع.