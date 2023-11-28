أعلن الناطق باسم الهلال الأحمر بقطاع غزة، رائد النمس، عن استقبال 200 شاحنة يوميا منذ بدء سريان الهدنة، قائلا إن المساعدات الإنسانية تتضمن مستلزمات طبية ودوائية ومواد إغاثية وغذائية ومياه وحليب الأطفال إلى جانب عددا من شاحنات الوقود وغاز الطهي.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إلى تولي وكالة الأمم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» توزيع شحنات الوقود على المنشآت الصحية والبلديات.
وأوضح أن الكميات «قليلة وشحيحة للغاية» مقارنة بالاحتياجات التي يتطلبها القطاع بعد مرور 50 يوما من العدوان، مشيرا عبور قافلة المساعدات الأكبر من نوعها مباشرة من معبر رفح إلى محافظة غزة ومناطق الشمال بعد تعنت الاحتلال في تزويد هذه المناطق بالمساعدات باليوم الأول من الهدنة.
ولفت إلى إعادة تشغيل قسم مرضى الفشل الكلوي بمستشفى الشفاء، معربا عن أمله في استعادة عمل المستشفيات مجددا بعد توقف مستشفيات القدس والأندونيسي والشفاء جراء الاستهداف وقطع الإمدادات الطبية على مدى أكثر من شهر من سيطرة الاحتلال على محور وطريق صلاح الدين.
وأشار إلى تعرض 1.7 مليون نازح داخل مراكز الإيواء بقطاع غزة إلى موجة من البرودة القارسة، داعيا إلى استمرار الضغط الدولي؛ من أجل ضخ المزيد من المساعدات لتلبية احتياجات هذه الفئات والتخفيف من معاناتهم.