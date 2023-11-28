أعلن الناطق باسم الهلال الأحمر بقطاع غزة، رائد النمس، عن استقبال 200 شاحنة يوميا منذ بدء سريان الهدنة، قائلا ‏إن المساعدات الإنسانية تتضمن مستلزمات طبية ودوائية ومواد إغاثية وغذائية ومياه وحليب الأطفال إلى جانب عددا ‏من شاحنات الوقود وغاز الطهي. ‏

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» ‏مساء الإثنين، إلى تولي وكالة الأمم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» توزيع شحنات الوقود على المنشآت ‏الصحية والبلديات. ‏

وأوضح أن الكميات «قليلة وشحيحة للغاية» مقارنة بالاحتياجات التي يتطلبها القطاع بعد مرور 50 يوما من العدوان، ‏مشيرا عبور قافلة المساعدات الأكبر من نوعها مباشرة من معبر رفح إلى محافظة غزة ومناطق الشمال بعد تعنت ‏الاحتلال في تزويد هذه المناطق بالمساعدات باليوم الأول من الهدنة. ‏

ولفت إلى إعادة تشغيل قسم مرضى الفشل الكلوي بمستشفى الشفاء، معربا عن أمله في استعادة عمل المستشفيات مجددا ‏بعد توقف مستشفيات القدس والأندونيسي والشفاء جراء الاستهداف وقطع الإمدادات الطبية على مدى أكثر من شهر ‏من سيطرة الاحتلال على محور وطريق صلاح الدين. ‏

وأشار إلى تعرض 1.7 مليون نازح داخل مراكز الإيواء بقطاع غزة إلى موجة من البرودة القارسة، داعيا إلى ‏استمرار الضغط الدولي؛ من أجل ضخ المزيد من المساعدات لتلبية احتياجات هذه الفئات والتخفيف من معاناتهم.‏