قبول 2950 من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها وخريجي الحقوق والمتخصصين بكلية الشرطة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجى الحقوق للعام الدراسي 2022- 2023.

وخلال مؤتمر صحفى عقد بمقر أكاديمية الشرطة، تم خلاله استعراض مراحل القبول واجتياز الاختبارات والأعداد المتقدمة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والتخصصات الجامعية المختلفة وخريجى الحقوق.

وبلغ عدد المتقدمين، 50752 طالبًا، شملت جميع مختلف المناطق الجغرافية بالجمهورية، حيث تقدم 15013 طالبا من أبناء المنطقة المركزية، وتقدم 22209 من أبناء الوجه البحري، وتقدم 12044 من أبناء الوجه القبلي، وتقدم 1486 من بناء منطقة القناة وسيناء.

وأشار رئيس اكاديمية الشرطة إلى خضوع المتقدمون للعديد من الاختبارات التى تكفل التحقق من الشروط اللازمة لتولى أعباءه الوظيفة الشرطية وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلى لإجراء الاختبارات ورصد نتائجها بصورة آلية دون تدخل العنصر البشرى، كما خضع المتقدمون طبقا للقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية للأكاديمية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976، وبلغ إجمالى عدد المتقدمين لكشف الهيئة 15850 المستهدف 2950، وروعى في نتيجة القبول التمثيل الجغرافى حيث إن المقبولين يمثلون شرائح المجتمع كافة.

يذكر أن تقديرات النجاح ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة فى القبول بأكاديمية ولكنها أحد المعايير لتقييم الطالب للالتحاق بالكلية.

من جانبه، أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، موافقة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على قبول 2950 طالبا في كلية الشرطة هذا العام، مؤكدا أن اختبارات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة سواء من خريجي الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية وقسم الضباط المتخصصين تتم وفق أحدث النظم التكنولوجية والإلكترونية دون تدخل العنصر البشرى، وأن المتقدمين خلال مراحل الاختبارات تتم بالشكل الحديث بإجمالي 50752 طالبا وخاض المتقدمين المراحل الاختيارات بكل شفافية.

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية بمجموع 65%، والحاصلين على ليسانس الحقوق بحد أدنى تقدير مقبول للعام الحالي أو العام الماضي، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجا في قطاعات وزارة الداخلية.