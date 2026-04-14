الرئيس الأوكراني يحث من برلين على منح بلاده عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على حصول بلاده على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي.

وخلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين، قال زيلينسكي، اليوم الثلاثاء: "لا نحتاج إلى نسخة مخففة من عضوية الاتحاد الأوروبي، ولا إلى نسخة مخففة من عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأضاف زيلينسكي، أن موقف كييف معروف، وأن أوروبا وحلف الناتو بحاجة إلى أوكرانيا "بشكل كامل، كشريك قوي".

وأكد: "جيشنا مطلوب كجيش قوي، ولا أحد يحتاج إلى نسخة مخففة من الجيش الأوكراني".

وشدد على أن ذلك يصب في مصلحة الطرفين.

يذكر أن أوكرانيا تتصدى بدعم غربي لغزو روسي منذ أكثر من أربع سنوات. ومنذ عام 2022، تُعدّ الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في شرق أوروبا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وطالب زيلينسكي، مرارًا بانضمام بلاده إلى التكتل الأوروبي بحلول عام 2027، إلا أن هذا الطرح لا يحظى بدعم كافٍ داخل الاتحاد.

وكبديل، طُرح للنقاش أيضًا فكرة منح أوكرانيا عضوية في الاتحاد الأوروبي بصلاحيات محدودة.