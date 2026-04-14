ألمانيا وأوكرانيا تتفقان على توسيع نطاق التعاون في المجال العسكري

تعتزم كل من ألمانيا وأوكرانيا، مواصلة توسيع نطاق تعاونهما في المجال العسكري.

وخلال المشاورات المشتركة بين الحكومتين الألمانية والأوكرانية، اتفق المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، على هذه الخطوة.

كما أعلن ميرتس، أنه سيتم رفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى شراكة استراتيجية.

وبحسب تصريحات المستشار الذي يترأس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، تم الاتفاق على تقديم المزيد من حزم الدعم الشاملة، والتي تشمل الدفاع الجوي، والأسلحة بعيدة المدى، والطائرات المسيّرة، وذخيرة المدفعية إلى كييف. كما نوه ميرتس إلى أن من المقرر أيضا تبادل بيانات قتالية رقمية لتطوير أنظمة أسلحة جديدة.

وأكد ميرتس: "ما نقوم به في هذا التعاون لا يفيد فقط في الدفاع عن أوكرانيا، بل له فائدة خاصة لنا أيضًا، ولأمننا".

وأضاف ميرتس: "وذلك لأنه لا يوجد جيش في أوروبا اكتسب خبرة قتالية خلال العقود الماضية كما هو حال الجيش الأوكراني، وليس هناك مجتمع أصبح أكثر صمودًا مثل المجتمع الأوكراني، وليس هناك صناعة دفاعية أصبحت أكثر ابتكارًا مثل نظيرتها الأوكرانية".

واختتم ميرتس، تصريحاته في هذا الصدد بالقول: "من خلال دعمنا، نعزز في الوقت ذاته القدرة الدفاعية الألمانية والأوروبية وقاعدتنا الصناعية".