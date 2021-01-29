انطلاق مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بمدينة طور سيناء

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بمدينة الطور تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، و والدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.

وقال محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه جاري تنفيذ مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بمدينة الطور ضمن مبادرة "الرياضة أسلوب حياة" التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، ويجري تنفيذ البرنامج يوم الجمعة من كل أسبوع بداية من الساعة الثامنة صباحًا.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة في تصريح له اليوم، أن البرنامج يتضمن تمرينات رياضية، ومشى، وجرى، بداية داخل الملاعب الخماسية التي جرى إنشاؤها داخل الأحياء، ومراكز الشباب التي تتبع هذه المناطق.

وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو نشر ثقافة ممارسة الرياضة لجميع المراحل العمرية من رجال، وسيدات، وأطفال، وتشجيع الأسر على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، لما لها من أثر صحي.

وأكد أن التدريبات تجري على يد مدربين متخصصين بالمديرية، وأيضًا توفير كافة أدوات التدريب التي تحتاجها المبادرة من كرات وأقماع ووسائل رياضية.