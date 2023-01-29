 الرئيس الأوكراني: نحن بحاجة للمزيد من صواريخ بعيدة المدى للقتال بفعالية ضد روسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الأوكراني: نحن بحاجة للمزيد من صواريخ بعيدة المدى للقتال بفعالية ضد روسيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 29 يناير 2023 - 11:28 ص | آخر تحديث: الأحد 29 يناير 2023 - 11:44 ص
أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن بلاده بحاجة إلى المزيد من الصواريخ بعيدة المدى للقتال بفعالية أكبر ضد الجيش الروسي.

وقال زيلنسكي - في تصريحات له - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - "نحن بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى بشكل خاص لحرمان روسيا من فرصة وضع قاذفات صواريخ في مكان ما بعيدا عن خط المواجهة وتدمير المدن الأوكرانية".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت اليوم إجراء محادثات عاجلة مع حلفائها بشأن الحصول على صواريخ بعيدة المدى، مؤكدة أن الهدف من هذه الصواريخ هو تقليص تأثير المدفعية الروسية وتدمير مستودعاتهم.

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