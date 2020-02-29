أعلنت وزارة التضامن أنه سيتم بدء الصرف جميع معاشات شهر مارس اعتبارا من غد الأحد لـ 8.33 مليون مستحق بقيمة إجمالية 15.26 مليار جنيه.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، فى تصريحات صحفية، أمس، أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لتيسير صرف المعاشات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف من جميع المنافذ، والعمل على تذليل أى عقبات تواجه أصحاب المعاشات.

وأشارت إلى أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها يزيد عن ٣.٤٢ مليون قائم بالصرف بقيمة ٤.٨٤ مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى ٥.٩٨ مليار جنيه يتم صرفها إلى ٣.٢٤ مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف ٤.٤٣ مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن ١.٦٦ مليون قائم بالصرف.