4 دول أوروبية تندد بتوجه إسرائيل نحو توسيع نطاق عقوبة الإعدام

أعربت برلين وباريس وروما ولندن، الأحد، في بيان مشترك، عن "قلق بالغ" حيال مشروع قانون في إسرائيل يهدف إلى توسيع نطاق عقوبة الإعدام.

وكتبت الدول الأربع في البيان: "نحن، وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وايطاليا والمملكة المتحدة، نبدي قلقنا البالغ حيال مشروع قانون من شأنه أن يوسّع في شكل كبير إمكانات فرض عقوبة الإعدام في إسرائيل"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

واعتبرت أن تبني مشروع مماثل يهدد بالمساس بالتزامات اسرائيل على صعيد المبادئ الديمقراطية.

وحضّت الدول الأربع "صناع القرار الإسرائيليين في الكنيست والحكومة على التخلي عن مشروع القانون هذا".

وينص مشروع القانون على أن أي شخص يتسبب عمدا أو عن غير قصد في وفاة إسرائيلي لأسباب تتعلق بالعنصرية أو العداء تجاه مجموعة ما، بهدف الإضرار بإسرائيل والشعب اليهودي يكون عرضة لعقوبة الإعدام".

وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام بحق أي مواطن فلسطيني يقتل إسرائيليا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.