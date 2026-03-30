وكالة الطاقة الذرية تعلن خروج محطة نووية إيرانية من الخدمة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خروج المحطة النووية في خنداب بإيران من الخدمة.

وقالت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس: «استنادًا إلى تحليل مستقل لصور الأقمار الصناعية ومعرفة بالمنشأة، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة إنتاج الماء الثقيل في خنداب، التي أعلنت إيران تعرضها لهجوم في 27 مارس، قد لحقت بها أضرار جسيمة ولم تعد تعمل».

وأضافت الوكالة أن هذه المنشأة لا تحتوي على أي مواد نووية معلنة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.