سقوط طائرتين مسيرتين يشتبه بأنهما أوكرانيتان في فنلندا

ذكرت وسائل إعلام فنلندية اليوم الأحد، أن طائرتين مسيرتين يعتقد أنهما أوكرانيتان سقطتا في جنوب شرق فنلندا.

وأفادت هيئة الإذاعة العامة الفنلندية أن إحدى الطائرتين سقطت شمال مدينة كوفولا، بينما سقطت الأخرى شرق المدينة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال وزير الدفاع أنتي هاكانين "لقد ضلت طائرات مسيرة طريقها إلى الأراضي الفنلندية، ونحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد"، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة.

وأفادت الوزارة برصد عدد من الأجسام وهي تمر على ارتفاع منخفض عبر الأجواء الفنلندية، حيث تم استدعاء طائرات مقاتلة لتحديد هويتها، لكن لم يتم إسقاطها لتجنب وقوع أضرار على الأرض.