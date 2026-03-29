إندونيسيا تنسق من أجل سلامة سفنها في مضيق هرمز

واصلت الحكومة الإندونيسية تعزيز التنسيق لدعم المرور الآمن لسفنها في منطقة الخليج لعبور مضيق هرمز بأمان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية، دوي أنجيا، إن الوزارة تنسق مع وزارة الخارجية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة لضمان سير العملية بسلاسة مع الحفاظ على مرونة إمدادات الطاقة الوطنية.

ونقلت وكالة أنتارا الإندونيسية عن أنجيا قولها في بيان اليوم الأحد: "في هذه العملية، لا يتعلق الأمر بالبضائع فحسب، ولكن سلامة أفراد الطاقم هي الأولوية القصوى للحكومة".

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية وحيد نبيل أحمد إن الوزارة، إلى جانب السفارة الإندونيسية في طهران، تنسقان بشكل وثيق مع الأطراف المعنية في إيران لضمان سلامة السفن والطواقم الإندونيسية.

وأضاف أحمد: "لقد كان هناك رد إيجابي من الجانب الإيراني. وتتم متابعته حاليا من جانب الأطراف المعنية في الجوانب الفنية والتشغيلية".