رئيس البرلمان الإيراني: رجالنا ينتظرون نزول الجنود الأمريكيين إلى البر لرميهم في النار ومعاقبة شركائهم الإقليميين

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن الولايات المتحدة تتحدث في العلن عن المفاوضات لكنها تخطط سرا لهجوم بري على بلاده.

جاء ذلك في بيان وجهه قاليباف للشعب الإيراني، الأحد، بمناسبة مرور شهر على الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأشاد بموقف الجيش والشعب الإيرانيين في مواجهة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن البلاد تخوض "حربا عالمية كبرى".

وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أن "العدو يبعث برسائل لإجراء الحوار والمفاوضات في العلن بينما يخطط سرا لتنفيذ هجوم بري".

وأضاف: "إنهم غافلون عن أن رجالنا ينتظرون نزول الجنود الأمريكيين إلى البر لرميهم في النار ومعاقبة شركائهم الإقليميين إلى الأبد".

كما تطرق قاليباف إلى عرض مكون من 15 بندا أرسلته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا إلى إيران عبر باكستان.

وقال في هذا الصدد: "إننا نسمع في هذه الأيام تصريحات متناقضة عن المفاوضات من مسؤولي العدو. تأمل أمريكا أن تحقق عبر الدبلوماسية ما لم تتمكن من تحقيقه في الحرب، من خلال إعلان قائمة من 15 بندا".

وأردف: "ما دام الأمريكيون يريدون استسلام إيران، فإن رد أبنائكم على هذه الرغبات واضح وصريح؛ هيهات منا الذلة".

والخميس، قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تدار عبر رسائل تُنقل من خلال باكستان، وإن واشنطن قدمت ورقة مكونة من 15 بندا يتم دراستها حاليا من قبل إيران، مشيرا إلى أن "دولا أخرى، بما فيها الدولتان الشقيقتان تركيا ومصر، تدعم هذه المبادرة".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير الماضي، عدوانا على إيران أسفر عن مئات القتلى، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.