الجامعة الأمريكية في بيروت تلجأ للتعليم عن بعد بسبب تهديدات إيرانية

أعلنت الجامعة الأمريكية في بيروت، اليوم الأحد، التحول لنظام التعليم عن بعد يومي الإثنين والثلاثاء، وذلك بعد تهديدات إيرانية ضد الجامعات الأمريكية في المنطقة.

وقالت في رسالة عبر البريد الإلكتروني، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن الأنشطة التعليمية والامتحانات الحضورية ستتوقف خلال هذين اليومين.

وهدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف جامعات إسرائيلية وأخرى أمريكية في منطقة الخليج ردا على هجوم استهدف جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا في طهران، أمس السبت.

وقال الحرس الثوري في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية: «إذا أرادت الحكومة الأمريكية ألا تتعرض هذه الجامعات في المنطقة لردود انتقامية، فعليها إدانة قصف الجامعات في بيان رسمي قبل الاثنين 30 مارس ظهرا».

ونصح الحرس الثوري «موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأمريكية في المنطقة بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد على الأقل» من الجامعات التي قد تُستهدف.

وتشمل الجامعات الأمريكية التي لها فروع جامعية في الخليج: جامعة تكساس إيه آند إم، وجامعة نورث وسترن في قطر، وجامعة نيويورك في الإمارات العربية المتحدة.

وكانت وكالة تسنيم أكدت أمس السبت، أن غارات استهدفت جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مشاهد لدمار وحطام داخل الجامعة، وسط تصاعد كبير لأعمدة الدخان.