 إسرائيل تحذر من الاقتراب من موقع مصنع كيماويات تعرض لقصف صاروخي إيراني: يجب على كل شخص حماية نفسه
الأحد 29 مارس 2026 4:30 م القاهرة
إسرائيل تحذر من الاقتراب من موقع مصنع كيماويات تعرض لقصف صاروخي إيراني: يجب على كل شخص حماية نفسه

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الأحد 29 مارس 2026 - 3:56 م | آخر تحديث: الأحد 29 مارس 2026 - 3:56 م

دعت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد إلى عدم الاقتراب  موقع مصنع تعرض لإصابة مباشرة جراء قصف صاروخي إيراني.

وذكرت قناة 14 الإسرائيلية  اليوم أنه " تم إغلاق طريق سريع في منطقة نيوت هوفاف جنوب  البلاد بسبب حادثة مواد خطرة"، قائلة: "لا تقتربوا من الموقع، يجب على أي شخص في المنطقة حماية نفسه".

ووفق قناة 13 الإسرائيلية، اندلعت النيران في مصنع إسرائيلي بجنوب البلاد إثر تعرضه لإصابة مباشرة جراء قصف صاروخي إيراني، مشيرة إلى إصابة عامل نظافة في موقع الحادث.

وبثت قناة" 14" الإسرائيلية صور فيديو تظهر تصاعد سحب دخان أسود كثيف وسط تقارير تتحدث عن أن المستهدف هو مصنع للكيماويات.


