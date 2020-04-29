عضو بشعبة المواد الغذائية: 30% تراجعا فى مبيعات رمضان

ضعف الإقبال يهبط بأسعار الدواجن 3 جنيهات للكيلو.. وتوقعات باستمرار التراجع خلال الأيام المقبلة

تشهد مبيعات السلع الغذائية تراجعا خلال شهر رمضان المبارك على عكس المعتاد؛ حيث كان الاستهلاك يزيد خلال الشهر الكريم مقارنة بباقى شهور السنة.

وقال مسئولون فى الغرف التجارية: إن تراجع الإقبال على المواد الغذائية جاء نتيجة ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين من جانب، وإجراءات الحظر الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من جانب آخر.

وقال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن مبيعات المواد الغذائية بشكل عام تشهد انخفاضا بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بنفس الفترة من كل عام.

وأضاف المنوفى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن عمليات السحب الزائد والتكالب على التحزين التى ظهرت فى بداية أيام الحظر وانتشار فيروس كورونا اختفت تماما، وأصبح السحب فى الحدود العادية؛ حيث تشترى كل أسرة ما يلزمها يوم بيوم.

وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية مستقرة ولم تشهد أى ارتفاعات نهائيا رغم دخول شهر رمضان الذى كانت ترتفع فيه بعض السلع نتيجة زيادة الإقبال خاصة على الشنط الرمضانية، لافتا إلى أن كل عمليات السحب الزائد كانت خلال الشهر الماضى «شهر شعبان»، وعادت حركة السوق إلى طبيعتها فى شهر رمضان الحالى.

من ناحيته وقال عبدالرحمن عبدالهادى، صاحب إحدى محلات السوبر ماركت الكبيرة بشارع الهرم بالجيزة: إن حركة السحب على السلع بشكل عام تراجعت بنسبة 30% إذا ما قورنت بنفس الفترة من كل عام.

وأضاف عبدالهادى: «كنت بخلص كل يوم فرشة الزبادى والألبان يوم بيوم.. دلوقتى الفرشة بتقعد معايا يومين وأحيانا ثلاثة أيام»، مشيرا إلى أن العديد من الموطنين حصروا مشترياتهم على الضروريات فقط، ولم يعد الزبون يشترى سلعا أكثر من اللازم، مرجعا ذلك بقاء المواطنين فى المنزل وتخوفهم من الأيام المقبلة.

وفى سياق متصل تراجعت أسعار الدواجن ما بين جنيهين إلى ثلاث جنيهات للكيلو على خلاف المتعارف علية فى ذروة الموسم الرمضانى، وفقا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية.

وقال السيد: إن حجم الطلب على الدواجن سرعان ما هبط مع انقضاء اليوم الأول من الشهر الفضيل، مما جعل تجار التجزئة يتوقفون عن تحميل السيارات بالدواجن من المزارع فى اليوم الثانى لوجود بضاعة من اليوم السابق، لافتا إلى أن كيلو الدواجن الأبيض هبط من ٣٧ جنيها إلى ٣٥ و٣٤ جنيها للكيلو.

وأشار إلى صعوبة الاحتفاظ بالإنتاج فى المزارع بعد دورة التربية من ٤٠ إلى ٤٥ يوما، متوقعا استمرار منحنى هبوط سعر الدواجن البيضاء نتيجة ضعف الطلب مع توجيه معظم الدخول المعيشية لمواجهة مستجدات مكافحة فيروس كورنا فى ظل حظر التجوال اليومى.

وأوضح أن أسعار الدواجن البلدى الحمراء المزارع «جملة» هبطت إلى ٤٣ جنيها مقابل ٤٥ جنيها، والبلدى الفلاحى إلى ٤٥ جنيها بدلا من ٥٠ جنيها نتيجة توازن العرض والطلب فى الأيام الأولى من شهر رمضان.