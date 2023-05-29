الهند: أكبر شركة للنفط تعتزم إنفاق 12 مليار دولار على الطاقة الخضراء

تعتزم شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية استثمار تريليون روبية (12.1 مليار دولار) بحلول عام 2030 في محاولة لتحقيق توازن بين ملفها في مجال الطاقة المستخرجة من الوقود الأحفوري ومشاريع الطاقة الخضراء النظيفة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين.



ونقلت بلومبرج عن رئيس مجلس إدارة الشركة أرون كومار سينج قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين في مومباي، إن شركة الحفر التابعة للدولة والتي تنتج أكثر من نصف انتاج البلاد من النفط والغاز، تعتزم زيادة ملف طاقتها المتجددة إلى عشرة آلاف ميجاوات بحلول عام 2030 من 189 ميجاوات في نهاية مارس الماضي.



وأضاف أن الشركة ستركز أيضا على استخدام الطاقة النظيفة لإنتاج الأمونيا وغيرها من التقنيات التي يمكنها إمداد الطاقة المولدة على مدار الساعة.



وأوضح سينج: "ستستمر الهند في زيادة الطلب على الوقود الأحفوري حتى عام 2040، ولكن في الوقت ذاته علينا تكثيف جهودنا من أجل استخدام الطاقة الخضراء، علينا أن نفعل ذلك حتى يتمكن كلا النوعين من التعايش سويا".