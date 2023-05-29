الرئيس الألماني يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية: علاقتنا لها أهمية خاصة

هنأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وكتب شتاينماير في بيان اليوم الاثنين: "بالنظر إلى العلاقات الإنسانية والاقتصادية والسياسية الوثيقة بين بلدينا، فإن العلاقات الألمانية-التركية لها أهمية خاصة"، مضيفا أنه سيكون سعيدا بالعمل مع أردوغان لتعزيز العلاقات الجيدة بين البلدين، وكتب: "في فترة الرئاسة الجديدة، أتمنى لبلدكم السلام والحرية والازدهار، وأتمنى لكم التوفيق في إدارتكم".

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، فاز أردوغان في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التركية ليحصل على فترة ولاية أخرى مدتها خمس سنوات، وفقا للنتائج الأولية الرسمية التي وضعت نهاية لجهود المعارضة الحازمة للإطاحة بالزعيم الذي يقود بلاده منذ فترة طويلة.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، مساء أمس الأحد إن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات، بعد فرز 99.43% من الأصوات، موضحا أن منافسه، كمال كليتشدار أوغلو، حصل على 47.86% من الأصوات.