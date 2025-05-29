أعرب إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، عن سعادته الغامرة بتتويج الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن التركيز الآن ينصب على التحضير الجاد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وجاءت تصريحات عاشور عقب فوز الأهلي العريض على فاركو بنتيجة 6-0، في الجولة الثامنة من المرحلة النهائية للدوري، في اللقاء الذي احتضنه استاد القاهرة الدولي، ليحسم المارد الأحمر اللقب رسميًا.

وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" أشكر زملائي اللاعبين الذين دعموني وحرصوا على منحي فرصة التسجيل حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، والأهم بالنسبة لي كان سعادتهم، حتى لو لم أحرز أهدافًا. الموسم كان شاقًا وطويلاً، لكن الجميع قدم أقصى ما لديه".

وأضاف:" مارسيل كولر، وعماد النحاس، ومحمد نجيب، ومحمد يوسف، وكل أعضاء الجهاز الفني لم يبخلوا علينا بأي دعم، وكنا نعمل بروح جماعية حتى تحقق هذا الإنجاز. لا أستطيع وصف مشاعر الفرح".

وتابع نجم الأهلي:" الكل بذل مجهودًا كبيرًا، وأنا جزء من المنظومة. نحتاج لفترة راحة قصيرة بعد موسم طويل، ثم نبدأ التركيز الكامل على كأس العالم للأندية. سنعمل لتقديم مستوى يليق باسم الأهلي في هذا المحفل العالمي".

واختتم إمام عاشور حديثه برسالة واضحة:" أنا أضع كامل تركيزي مع الأهلي، واستمراري مؤكد، وردي دائمًا يكون في الملعب".