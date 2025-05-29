حماس توضح موقفها من مقترح ويتكوف: لا يستجيب لمطالبنا

أكد مسئول في حركة حماس لوكالة الأنباء الفرنسية، أن المقترح الأمريكي الذي وافقت عليه إسرائيل حول هدنة في غزة لا يستجيب لمطالب الحركة.

كما أكد مصدر في حركة حماس لـ«رويترز» أن ما يتم تداوله بشأن موقف الحركة من مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف غير دقيق ويأتي في سياق محاولات للضغط على الحركة.

وكان قيادي في حركة حماس قد صرح لـ"الشروق"، بأن المقترح الجديد الذي قدمه المبعوث الأمريكي يمثل تراجعا عن المقترح السابق الذي أعلنت الحركة موافقتها عليه، مشددا على أن الورقة الجديدة تعد "ورقة إسرائيلية بامتياز".

وكشف القيادي بالحركة أن المقترح الجديد للمبعوث الأمريكي تبنى بالكامل المطالب والشروط التي فرضها الاحتلال، مؤكدا أن الورقة انحازت الرؤية الصهيونية في ملف الأسرى، ومعادلات وأثمان التبادل، وطرحت تعديلات على صيغة التبادل بما يتماشى مع رغبات حكومة الاحتلال.

من جهته، قال مصدر إسرائيلي رفيع مطلع على تفاصيل مقترح ويتكوف الجديد لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن "ويتكوف تبنّى موقف وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر وألقى ببشارة بحبح (رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني) جانبا"، بحسب شبكة "قدس" الإخبارية.

وأفاد المصدر الإسرائيلي بأنه "خلافا لما نُشر، فإن مقترح ويتكوف الذي طُرح في الأيام الأخيرة لا يتضمن تحديد خط الانتشار الجديد لقواتنا، ولا طريقة توزيع المساعدات في إطار وقف إطلاق النار".