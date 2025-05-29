أعلنت محافظة حلب شمالي سوريا، الخميس، توقيع اتفاقية توأمة مع مدينة غازي عنتاب التركية.

وقالت محافظة حلب، على قناتها في تلجرام: "وقّع محافظ حلب عزام الغريب، ورئيسة بلدية غازي عنتاب التركية فاطمة شاهين، اتفاقية توأمة بين المدينتين خلال مراسم رسمية أُقيمت في مبنى المحافظة".

وأوضحت أن الاتفاقية "تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التنمية المحلية، وتبادل الخبرات في التخطيط العمراني والإدارة الخدمية".

كما تهدف الاتفاقية، إلى "تنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة تأهيل البنية التحتية، ولا سيما الطرق والحدائق، بما يدعم جهود التعافي ويدفع مسار التنمية المستدامة في كلا الجانبين"، وفق ذات المصدر.

وأضافت محافظة حلب، أن "التوأمة تشمل تنظيم أنشطة ثقافية وتربوية ورياضية مشتركة، من بينها مهرجانات وزيارات طلابية وفعاليات شبابية، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والاجتماعي، وتوسيع آفاق السياحة بين المدينتين".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة "تأتي بعد نحو 13 عاما من تجميد اتفاقية التوأمة السابقة، في مؤشر على استئناف التعاون الإقليمي الذي توقف منذ عام 2011".

وفي 8 ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.