صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال إلى 1045 شهيدا و3380 إصابة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأضافت خلال بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 4 شهداء و8 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1045 شهيدًا، و3380 إصابة، و786 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و58 شهيدًا، و173 ألفًا و488 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين منهم طفل، اليوم الاثنين، بقصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال الاسرائيلي، الاثنين، خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وعمليات النسف وإطلاق النار في أرجاء متفرقة من القطاع.

وبحسب ما نشره المركز الفلسطيني للإعلام، أفاد مصدر محلي باستشهاد ثلاثة مواطنين أحدهم طفل وإصابة آخرين جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم، منطقة البركة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت منذ فجر اليوم، ما لا يقل عن أربع عمليات نسف شمال شرقي خان يونس، إلى جانب إطلاق النار المتكرر شرقي المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار شمالي مخيمي النصيرات والبريج وقرب جسر وادي غزة.