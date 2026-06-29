أفغانستان: ارتفاع أسعار الوقود في كابول مع صعود أسعار البنزين بنحو 14% في غضون أيام

شهدت أسعار الوقود في كابول ارتفاعا حادا خلال الأيام الأخيرة، حيث ارتفع سعر البنزين من 66 إلى 75 أفغانيا (العملة الأفغانية) للتر، مما أدى إلى زيادة الضغوط المالية على الأسر وشركات قطاع النقل والأنشطة التجارية.

واشتكى السكان من أن هذا الارتفاع أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف النقل والمعيشة اليومية، ودعوا السلطات إلى توضيح أسباب هذه الزيادة واتخاذ إجراءات لتحقيق استقرار السوق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأفغانية (خاما برس)

وتعتمد أفغانستان بشدة على المنتجات النفطية المستوردة، حيث يدخل جزء كبير من وقودها عبر الدول المجاورة، ولا سيما إيران وجمهوريات آسيا الوسطى.

وفي الأشهر الأخيرة، حذر تجار من أن اضطرابات طرق التجارة الإقليمية، وارتفاع تكاليف النقل، والقيود على الإمدادات، قد أسهمت في زيادة تقلبات أسعار الوقود في الأسواق المحلية.

وتأتي هذه الزيادة في الأسعار أيضا في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات اقتصادية متزايدة، بما في ذلك تراجع دخول الأسر، وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع أسعار الغذاء.

ولطالما حذرت وكالات الإغاثة الدولية مرارا من أن ارتفاع تكاليف الوقود يمكن أن يؤدي إلى تسارع معدلات التضخم، جراء زيادة تكاليف نقل الغذاء والمدخلات الزراعية وغيرها من السلع الأساسية في مختلف أنحاء أفغانستان.