الرئيس الإيراني: الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول المجمدة في قطر خلال الفترة المقبلة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده تستعد للإفراج عن جزء من أصولها المجمدة في قطر، مؤكدًا أن الحكومة تواصل جهودها لاستعادة بقية الأموال خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الإيرانية، جاء ذلك خلال لقائه المرجع الديني الأعلى علي شبيري زنجاني، حيث استعرض الرئيس الإيراني آخر التطورات السياسية والاقتصادية، مشيدًا بما وصفه بـ«صمود الشعب الإيراني» في مواجهة الضغوط الخارجية.

وقال بزشكيان إن الاتفاق الأخير يمثل «إنجازًا كبيرًا» لإيران، مشيرًا إلى أنه أسهم في رفع العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والبتروكيماويات.

وأضاف أن السلطات تترقب الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في قطر، موضحًا أن الإجراءات مستمرة لاستعادة المبلغ المتبقي.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي، شدد الرئيس الإيراني على أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، مؤكدًا أن الأنشطة النووية الإيرانية ستظل مخصصة للأغراض السلمية ووفق احتياجات البلاد.

كما اعتبر بزشكيان أن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا على إسرائيل للقبول بالاتفاق، رغم استمرار معارضة بعض الأطراف لتنفيذه.