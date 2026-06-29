نائب الرئيس الإيراني: وصول الضيوف الأجانب ابتداء من يوم الجمعة لحضور مراسم تشييع خامنئي

أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، خلال جلسة الحكومة التي ترأسها أمس الأحد، عن وصول الوفود والمسؤولين الأجانب ابتداء من يوم الجمعة القادم للمشاركة في مراسم الوداع وتشييع جثمان قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى علي خامنئي، لافتا إلى انجاز التخطيط اللازم لاستقبال هؤلاء الضيوف، وحضورهم في المراسم، وعقد اللقاءات الثنائية مع مسؤولي البلاد.

وقال عارف إن "مراسم الوداع وتشييع الجثمان والتي ستُقام في الأيام المقبلة، ربما تكون أهم حدث في القرن الحادي والعشرين، فالشعب هو المضيف الأساسي لهذه المراسم، وهو حاضر في الميدان، وقد تحقق شعار "كل بيت موكب"، كما حضرت المؤسسات الحكومية والعامة والمنظمات غير الحكومية بشكل جيد، وأتقدم بالشكر الخالص للجميع"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف عارف أنه "تم اتخاذ الاحتياطات والتدابير الخاصة لمنع الازدحام والضغط الجماهيري من التسبب في أي حادث، وسنشهد هذه المراسم في أجواء مهيبة، مع الالتزام بمعايير السلامة والأمن للشعب".

وفي معرض حديثه عن إقبال المسؤولين الأجانب على حضور مراسم الوداع وتشييع جثمان قائد الثورة الاسلامية، قال عارف: "سيصل إلى البلاد اعتبارا من يوم الجمعة القادم ضيوف أعزاء من مختلف الدول للمشاركة في هذه المراسم، وقد تم التخطيط المناسب لاستقبال هؤلاء الضيوف، وترتيب مشاركتهم في المراسم المقامة، وكذلك عقد اللقاءات الثنائية مع مسؤولي بلادنا."