السعودية تؤكد أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة سوريا

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة في المنطقة، وآخرها التوغلات داخل الأراضي السورية، واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا بقذائف مدفعية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، صباح الاثنين، أعربت المملكة عن رفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من ترويع للمدنيين الآمنين، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.

وشددت المملكة على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، مجددةً دعمها لسيادة ووحدة الأراضي السورية.

وتوغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا وأعلنت قتل عدد من المسلحين «في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا» حسب تعبير الناطق باسم جيش الاحتلال.

وأفادت قناة «الإخبارية السورية» بأن قوة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 6 آليات توغلت اليوم الأحد، باتجاه وادي الرقاد، وصولا إلى قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وذكر مراسل القناة أن «القوة انطلقت من بوابة تل أبوالغيثار، وتمركزت لاحقا داخل سرية جملة المعروفة باسم سرية الوادي».

وأوضح أن عملية التوغل تزامنت مع انتشار عناصر قوة أخرى للاحتلال توغلت في تلة المغر، وتمركزت على قمة التلة، مع تشغيل أجهزة إضاءة ليزر ونشر قناصين في المنطقة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في تلة المغر أطلقت النار من سلاح رشاش ثقيل على الأراضي الزراعية في المنطقة.