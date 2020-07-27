 محافظ المنوفية يحيل المختصين بإدارة الأملاك إلى النيابة العامة - بوابة الشروق
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محافظ المنوفية يحيل المختصين بإدارة الأملاك إلى النيابة العامة

أسامة عبد المقصود:
نشر في: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 11:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 11:17 ص

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المسئولين بإدارة أملاك المنوفية التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمنوفية إلى النيابة العامة لإعمال شئونها حيال واقعة تزييف للحقائق في محاولة لتسهيل الإستيلاء علي المال العام وضياع أراضي الدولة وإكساب حق غير مشروع.

وأوضح المحافظ، في تصريح اليوم، أنه تم إحالة المختصين بإدارة أملاك المنوفية التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى النيابة العامة لقيامهم بإرسال خطاب بالمخالفة للقانون لمديرية المساحة بشأن قطعة أرض أملاك دولة مقام عليها محطة صرف صحي بناحية قويسنا ومتضمن بيانات مخالفة للحقيقة مما يساعد في تسهيل الاستيلاء على المال العام وتزييف الحقائق.

وأكد على استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظًا على حقوق المواطنين، مشددًا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

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