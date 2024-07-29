برلماني لبناني: مخاطر التصعيد قائمة منذ أدخلنا حزب الله في المواجهة الإقليمية

قال عضو البرلمان اللبناني غسان حاصباني وزير الصحة السابق، إنَّ بلاده في حالة خطر لأنه لا يسيطر على قراره العسكري.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خطير جدا، في ظل التصعيد المستمر حتى لو كانت هناك قواعد يلتزم بها الطرفان في الاشتباك والتي تختلف عن القواعد السابقة.

وتابع: «هناك احتمال دائما للتصعيد، إما بالقصد أو الخطأ، فالتصعيد يحدث بعمليات تراكمية كما يحصل الآن».

واستكمل: «مجرد أن أدخل حزب الله لبنان في هذه المواجهة الإقليمية، فإنه أدخلنا في المخاطر التي يترتب عليها احتمالات تصعيد من هذا النوع».

وشدد على أن الدبلوماسية الأمريكية والأوروبية لها دور أساسي في تخفيف احتمالات توسع الحرب بين الطرفين، لأنها قد تصبح حربا إقليمية.

وأكد، أن واشنطن تمارس ضغوطا كثيفة لمنع توسع هذه الحرب وضبط الردود المتبادلة بين الطرفين، لكن من الخطير أن جيشا نظاميا يواجه قوى مسلحة ليست قوى الشرعية في لبنان، فهي قوى مسلحة خارج الجيش اللبناني، وهذا أمر لا ضوابط حوله، وفق تعبيره.



