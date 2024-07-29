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أكدت المملكة العربية السعودية جاهزيتها لاستضافة كأس العالم 2034 بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات الخاصة بملف الاستضافة استعدادا لتسليمه للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ومن المقرر أن يتم تسليم الملف في العاصمة الفرنسية باريس من الوفد الرسمي برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وتأتي مرحلة تسليم ملف الترشح ضمن سياق مراحل الترشح الرسمية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، ابتداءً بمرحلة إعلان المملكة عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم نية الترشح للاستضافة في الرابع من أكتوبر 2023.