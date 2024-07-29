 رسميًا.. السعودية تقدم ملف استضافة كأس العالم 2034 - بوابة الشروق
الإثنين 29 يوليه 2024 1:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رسميًا.. السعودية تقدم ملف استضافة كأس العالم 2034

محمد جلال
نشر في: الإثنين 29 يوليه 2024 - 12:58 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يوليه 2024 - 12:58 م

أكدت المملكة العربية السعودية جاهزيتها لاستضافة كأس العالم 2034 بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات الخاصة بملف الاستضافة استعدادا لتسليمه للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ومن المقرر أن يتم تسليم الملف في العاصمة الفرنسية باريس من الوفد الرسمي برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وتأتي مرحلة تسليم ملف الترشح ضمن سياق مراحل الترشح الرسمية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، ابتداءً بمرحلة إعلان المملكة عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم نية الترشح للاستضافة في الرابع من أكتوبر 2023.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك