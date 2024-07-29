هتف أهالي بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدى وصوله إلى البلدة، لتفقد مكان سقوط القذيفة، التي أودت بحياة 12 شخصا من البلدة أمس الأول.

وأظهرت مقاطع فيديو تناقلها نشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي رفض أهالي الضحايا استقبال نتنياهو، وهتاف بعضهم «اذهب من هنا»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «وفا».

وأمس الأحد، وخلال تشييع الضحايا، طرد عدد من أهالي مجدل شمس وزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست، حضروا إلى البلدة، ومن بينهم: نير بركات، وعيديت سيلمان، ويوآف كيش.

كما هاجم عدد من أهالي مجدل شمس وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وصرخوا بوجهه: «ارحل من هنا يا مجرم، لا نريدك في الجولان».