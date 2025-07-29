السوداني يجدد موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الإثنين موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتضامنه حكومةً وشعباً مع الشعب الفلسطيني.

وقال السوداني ،خلال إستقباله سفير فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، إن الشعب الفلسطيني " يواجه عدواناً وحشيا أوغل في دمائهم، في ظل صمت المجتمع الدولي ووقوفه عاجزاً إزاء جرائم الكيان الصهيوني، وسياسة التجويع التي يذهب ضحيتها يومياً العشرات من الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد ان " جهود الحكومة العراقية ومبادراتها مستمرة لإيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة، التي تتمادى قوات الإحتلال بعرقلة دخولها".

من جانبه، عبر السفير الفلسطيني عن الشكر للحكومة العراقية، لمواقفها الداعمة لفلسطين، والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية، وجهودها في إطلاق المبادرات الرامية إلى مساعدة أهل غزة ووقف العدوان،حسب البيان



وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع الحالية في الأراضي المحتلة وفي قطاع غزة، واستمرار قوات الاحتلال في إرتكاب أبشع الجرائم والإنتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، والأوضاع الإنسانية الخطرة هناك.



