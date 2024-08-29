سلمى علي تحرز المركز الخامس بمنافسات الباراتايكوندو في الدورة البارالمبية باريس

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أحرزت سلمى علي لاعبة منتخبنا الوطني للباراتايكوندو ، المركز الخامس في منافسات وزن 52 كجم للتصنيف k44، وذلك عقب تعادلها مع الجورجية آنا ياباريتزي وتقدير الحكم بأن الجورجية هي الفائزة .

حضر اللقاء حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس البعثة المصرية، والوفد الحكومي المكون من عمرو الحداد وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمود عبد العزيز مدير عام الإدارة المركزية للاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة ، وأحمد آدم نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية ومدير البعثة المصرية وشعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية المصرية ونائب مدير البعثة.

وكانت سلمى علي قد فازت في دور الـ 16 على الكينية تينسي اوبينيو بنتيجة 3/12 ، ثم خسرت أمام المنغولية سورينچاف أوليمبيار بنتيجة 7/5 بدور الثمانية.