يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب علي أغلب الأنحاء، مع توقعات بوجود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أبو سمبل والوادي الجديد وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيف إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,5 متر، والرياح شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح شمالية غربية.

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 34 26

العاصمة الإدارية 35 27

6 أكتوبر 35 26

بنها 34 27

دمنهور 33 26

وادى النطرون 35 26

كفر الشيخ 33 27

المنصورة 34 27

الزقازيق 35 26

شبين الكوم 34 27

طنطا 34 26

دمياط 32 27

بورسعيد 32 27

الإسماعيلية 36 25

السويس 35 26

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 40 27

نخل 36 21

كاترين 32 19

الطور 40 29

طابا 36 29

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 23

مطروح 31 23

السلوم 34 25

سيوة 40 25

رأس غارب 41 29

الغردقة 41 30

سفاجا 42 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 39 31

حلايب 34 31

أبو رماد 36 30

رأس حدربة 33 30

الفيوم 35 26

بني سويف 36 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 27

سوهاج 42 26

قنا 44 31

الأقصر 44 30

أسوان 45 32

الوادى الجديد 44 26

أبوسمبل 44 30

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى



مكة 39 28

المدينة 45 30

الرياض 44 28

المنامة 40 36

أبوظبى 39 31

الدوحة 43 33

الكويت 46 33

دمشق 36 17

بيروت 31 27

عمان 30 20

القدس 30 20

غزة 30 26

بغداد 42 29

مسقط 33 28

صنعاء 27 16

الخرطوم 32 25

طرابلس 33 26

تونس 33 23

الجزائر 30 22

الرباط 26 18

نواكشوط 40 26

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-



العظمى الصغرى



أنقرة 29 17

إسطنبول 28 21

إسلام آباد 28 23

نيودلهى 33 26

جاكرتا 34 23

بكين 30 20

كوالالمبور 32 24

طوكيو 32 26

أثينا 31 23

روما 35 22

باريس 27 16

مدريد 27 19

برلين 34 19

لندن 23 12

مونتريال 21 13

موسكو 28 14

نيويورك 24 17

واشنطن 29 19

أديس أبابا 20 13