جوزيب بوريل: عرضت توسيع قائمة العقوبات لتشمل وزراء إسرائيليين

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن مسئول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قوله إنه عرض على دول الاتحاد الأوروبي توسيع قائمة العقوبات لتشمل وزراء إسرائيليين "لكن ليس هناك إجماع على ذلك".

وأضاف بوريل: "سنرفع توصيات إلى لجان المجلس الأوروبي لدراسة العقوبات المقترحة على وزراء إسرائيليين"، مشيرا إلى أن "توسع العنف في الضفة الغربية يظهر عدم وجود رغبة في إنهاء الحرب ووجود صراع داخل المجتمع الإسرائيلي".

وتابع: "الوضع في الضفة الغربية يسوء كل يوم وهناك من يزيد النار اشتعالا بتصريحات عنصرية. ونتابع حديث وزراء متطرفين إسرائيليين عن إنشاء كنيس بالمسجد الأقصى".

وأضاف: "كنا نتحدث قبل 6 أشهر عن اليوم التالي لغزة واليوم نتحدث عن وقف جزئي لإطلاق النار لا يطبق"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سينظم اجتماعا رفيعا المستوى بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقال بوريل، إن ما يزيد على 85%؜ من سكان غزة مطالبون بالنزوح و"الوضع هناك مروع للغاية وعمال الإغاثة يتم قتلهم"، موضحا أنه "تم إيقاف أنشطة الأمم المتحدة وكمية المساعدات الإنسانية التي دخلت في يوليو هي الأقل منذ بداية الحرب".