 الأرصاد: طقس الجمعة حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس الجمعة حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35

أحمد رفعت
نشر في: الخميس 29 أغسطس 2024 - 9:24 م | آخر تحديث: الخميس 29 أغسطس 2024 - 9:24 م

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود غدا الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، في بيان لها اليوم الخميس، أنه يسود ليلا وفي الصباح الباكر، طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، فضلًا عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية في مناطق "أسوان، وأبو سمبل، وبحيرة ناصر، وحلايب وشلاتين".

وأوضحت أن هناك نشاط للرياح المعتدلة على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن والمحافظات:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 35 26
العاصمة الإدارية 36 27
الإسكندرية 33 24
شرم الشيخ 39 28
أسوان 44 31
الأقصر 43 30

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