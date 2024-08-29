حزب الله يعلن قصف أهداف للاحتلال الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، عن حزب الله اللبناني إعلانه قصف موقف رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ وتحقيق إصابة مباشرة.

وقالت الجماعة اللبنانية: "قصفنا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ وحققنا إصابة مباشرة".

في وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة زرعيت في الجليل الأعلى دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب الله اللبناني، إنه نفذ هجوما بطائرات بدون طيار انقضاضية على مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح، وأصاب مواقع ضباط وجنود بدقة.

كما أعلن حزب الله سابقاً استهداف مواقع عسكرية في شمالي الأراضي المحتلة، بينما استهدفت غارات إسرائيلية مناطق متفرقة في لبنان، وسط إجماع أممي على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لعام آخر، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.