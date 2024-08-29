وزيرة الخارجية الألمانية تتهم بوتين بالتحضير لحرب برودة جديدة ضد أوكرانيا

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اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتحضير لـ "حرب برودة" جديدة ضد أوكرانيا.

وخلال مشاورات لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قالت بيربوك في بروكسل اليوم الخميس، إن البنية التحتية الخاصة بإمدادات التدفئة والمياه تعرضت لهجمات بشكل متعمد خلال الأسابيع والشهور الماضية "بهدف جعل الناس يتجمدون في الشتاء في أسوأ الحالات.".

وأشارت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إلى أن بوتين يسعى لشن حرب باردة أشد ضخامة مما كان عليه الحال في السنوات السابقة.

وصرحت بيربوك بأن رد الاتحاد الأوروبي سيكون عبر إنشاء "مظلة حماية" جديدة لأوكرانيا، ولفتت الوزيرة الألمانية إلى أن بلادها تعتزم تسليم أربع منظومات دفاع جوي إضافية من نوع "إيريس تي" وأيضًا دبابات مضادة للطائرات من نوع "جيبارد" بحلول نهاية العام.

وشددت بيربوك على أنه "لا يزال الدفاع الجوي هو الأهم على الإطلاق لحماية الأرواح في أوكرانيا."

كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي قد طالب مرارا بالمزيد من أنظمة الجوي للتصدي للقصف الروسي في مختلف أنحاء بلاده.