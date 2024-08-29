رابطة العالم الإسلامي تدين عدوان الاحتلال في الضفة الغربية

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الخميس، عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدن جنين وطولكرم وطوباس، في الضفة الغربية المحتلة، ومحاصرة المستشفيات العامة.

وبحسب بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد أمينها العام، محمد بن عبد الكريم العيسى، بالانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مجددا دعوته للمجتمع الدولي لإنهاء المأساة الإنسانية المروعة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وطالب العيسى، المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة لضمان وقف العدوان الإسرائيلي، وتفعيل إجراءات المساءلة والمحاسبة بحق جميع المتورطين فيه.