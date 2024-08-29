زياد كحيل يحرز المركز الثامن في منافسات 200 متر سباحة بدورة الألعاب البارالمبية

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أحرز البطل المصري زياد كحيل المركز الثامن في منافسات السباحة في سباق 200 متر حرة، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

وتأهل زياد كحيل لنهائي سباق 200 متر حرة للسباحة البارالمبية صباح اليوم الخميس، محققا رقما إفريقيا جديدا في الدورات البارالمبية، ثم حصل على المركز الثامن في السباق النهائي.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعب ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.