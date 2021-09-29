عبدالحكيم عبدالناصر: «حياة كريمة» امتداد لثورة 23 يوليو

قال المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، إن أعداد الزائرين لضريح والده في تتزايد من عام لآخر، معبرًا عن سعادته بزيارة الشباب، الذين لم يحضروا عهد الرئيس الراحل.

وأضاف خلال لقائه، ببرنامج «مساء dmc»، مع رامي رضوان، على قناة «dmc»، مساء أمس الثلاثاء، أن اتخاذ الشباب لصورة الراحل جمال عبدالناصر رمزًا لحركة تمرد ضد الإخوان المسلمين في ثورة 30 يونيو، هي ظاهرة تؤكد على مدى تأثير والده في مسيرة الشعب المصري، فالحديث عنه ينتقل من جيل إلى آخر، مستفيضًا: "جمال عبد الناصر خلف ملايين".

وتابع: "أنا بشوف مشروع حياة كريمة امتداد لثورة 23 يوليو"، موضحًا أن ثورة 23 يوليو جاءت لإعادة الحقوق الإنسانية المغتصبة لأكثر من 80% من الشعب المصري، إبان هذا الوقت، و«حياة كريمة» تعمل على إعادة الحياة الإنسانية والتنمية التي توقفت لفترة.

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

ووضع الفريق أول محمد زكي، إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقرأ الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.