رد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على التساؤل حول وجود «سيناريو «B أو خطة بديلة في حال عدم التوصل لاتفاق، أو تأثر حصة مصر المائية بشكل واضح جراء السد الإثيوبي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي : «كل السيناريوهات مدروسة ومعروفة ومتفق عليها، ومعروف كيف ستتحرك الدولة في المواقف المختلفة» واصفا ملف المياه بأنه «أهم ملف في الدولة المصرية».

وشدد أن إدارة هذا الملف تتجاوز الدور الفني لوزارة الري، موضحا أنه يخضع لإدارة متكاملة تشارك فيها وزارة الخارجية والجهات السيادية وجميع المؤسسات المعنية بالأمن القومي، مشددا أنها «تعلم ماذا ستفعل ومتى».

وأضاف أن السودان يعد المتضرر الأسرع؛ نتيجة «التصرفات العشوائية» الإثيوبية، لافتا إلى أن «التأثير على سد الروصيرص يظهر أسرع بكثير جدًا من مصر».

وأوضح أن وصول المياه إلى سد الروصيرص يتطلب ساعات قليلة، في حين تستغرق للوصول إلى مصر بين 12 إلى 13 يومًا، مشيرا إلى أن المسافة بين السد الإثيوبي، والروصيرص بالسودان قرابة 100 كيلو متر.

وشدد أن «مصر لم توقع على أي اتفاق لا يمنحها حقوقها»، موضحا أن من أبرز المطالب التي لم تُلب للسودان كانت مسألة تنظيم التغيرات اليومية في تدفقات المياه؛ نظرا لما لها من تأثير خطير عليها بسبب قرب المسافة.