متحدث مستشفى شهداء الأقصى: المرضى بغزة أصبحوا هياكل عظمية

قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران، إن الاحتلال ما زال يمارس أبشع الجرائم بحق المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن مستشفيات القطاع تعاني من شح في الوقود والمستلزمات الطبية، وهي على حافة توقف الخدمة الطبية، بحسب وكالة شهاب الفلسطينية.

وأشار إلى أن سوء التغذية في قطاع غزة وصل إلى مراحل كارثية، مؤثرًا على نمو الأطفال وصحتهم الجسدية والعقلية.

ولفت إلى أن المرضى في قطاع غزة أصبحوا هياكل عظمية بسبب سوء التغذية المستمر.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل جرائم حرب خلفت أكثر من 66 ألف شهيد وما يزيد عن 162 ألف جريح، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.