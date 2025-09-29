اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مناطق في الضفة الغربية المحتلة وأوقف عددا من الفلسطينيين، فيما اقتحم مستوطنون موقعا أثريا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الجيش الإسرائيلي احتجز أكثر من 20 شابًا على حاجز عطارة العسكري شمال مدينة رام الله (وسط)، قبل إخلاء سبيلهم لاحقا.

وأشارت إلى أن "جنود الاحتلال أوقفوا عددا كبيرا من المركبات على الحواجز المحيطة برام الله واحتجزوا الشبان بداخلها، وسط عمليات تفتيش وتدقيق في الهويات".

وتحدثت الوكالة عن "تشديدات وإجراءات تعسفية بحق المواطنين، على الحواجز العسكرية في محافظتي رام الله والبيرة منذ ساعات المساء، تترافق مع عمليات تفتيش واحتجاز تستهدف الحركة اليومية للمواطنين الفلسطينيين".

وأفادت "وفا" بأن الجيش اقتحم حيي "سطح مرحبا" و"أم الشرايط" في مدينة البيرة، فيما قام شبان فلسطينيون برشقه بالحجارة خلال اقتحام بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، "دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات".

وشمال رام الله، قالت "وفا" إن الجيش الإسرائيلي اعتقل شابا على حاجز عين سينيا العسكري، شمال مدينة رام الله، فيما قال شهود عيان للأناضول إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة سلواد وصدم مركبة واعتقل سائقها.

وجنوب الضفة، اقتحم الجيش بلدة الظاهرية بمدينة الخليل (جنوب) وأوقف مركبات وفتشها ودقق في هويات ركابها وأطلق قنابل غازية وصوتية بكثافة، وفق شهود عيان للأناضول.

وغرب مدينة الخليل، قال شهود عيان للأناضول إن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا موقعا أثريا قرب بلدة إذنا.

ووفق الشهود، فإن المستوطنين اقتحموا مقام النبي صالح الأثري شرق البلدة، ورفعوا العلم الإسرائيلي فوقه.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و55 شهيدا و168 ألفا و346 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت (حتى 20 سبتمبر الجاري) أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش ومستوطنون إسرائيليون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1047 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.​​​​​​​