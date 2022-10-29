قال متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالغرفة التجارية، إن اللجنة رصدت زيادة نوعا ما في أسعار السلع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنه يتم التعويل على وعي المواطن، حيث لا يجب منح الفرصة للتجار لزيادة السعر عبر زيادة الطلب على السلعة.

وحثّ المواطنين على عدم الإقبال بشكل مكثف على شراء السلع وتخزينها.

وشدد على أهمية فرض الرقابة على الأسواق، داعيا التجار لأنْ يتحلوا بالأمانة، وعدم الانشغال بالتركيز على تحقيق هامش ربح كبير.

ولفت بشاي، إلا أن استقرار سعر الصرف في الأيام المقبلة سيساهم في ضبط حالة السوق.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر توجيها وزاريا يقضى بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول.

ونص التوجيه الوزاري، على تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أي عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية الهامه والضرورية للمواطنين خاصة سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام.