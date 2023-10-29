وزير التموين: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ90 مليار جنيه سنويا

• تحسين كفاءة إنتاج الخبز المدعم يساهم في خفض نسب الفاقد والهادر.

• صرف استعاضات بقالي التموين وفروع مشروع جميعتي سيكون إلكترونيًا بعد اكتمال منظومة الصرف بالصنف.

• الاتحاد العام للغرف التجارية والتجار والصناع توفر السلع الأساسية بسعر الإنتاج دون هامش ربح ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

• إنذار أول وثاني وثالث لمن لا ينتجون خبز مدعم جيد وبعدها سحب التراخيص حال عدم الالتزام

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات، بتسيير حملات يومية على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم، وطالب بضرورة تكوين مجموعات بكل مديرية تكون مهمتها الأساسية التأكد من إنتاج الخبز المدعم بجودة عالية، مشيراً إلى أن الاهتمام بجودة رغيف الخبز المدعم يقلل نسب الفاقد والهادر.

وأكد، خلال اجتماعه بمديري المديريات، أن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 90 مليار جنيه سنوياً، وهو رقم يتم إدارته والحفاظ عليه ليوجه للمواطن في شكل رغيف خبز ذو جودة عالية.

كما وجه بضرورة توجيه إنذار أول وثاني وثالث للمخابز التي لا تلتزم بإنتاج رغيف خبز مدعم، يليها سحب الترخيص حال عدم الالتزام بالانذارات السابقة.

وأوضح، أن نظام صرف السلع التموينية لبدالي التموين وفروع مشروع جميعتي سيكون الصرف بالصنف والذي طُبق في عدد من المحافظات، وجارِ تطبيقه في باقي المحافظات تباعًا، مشيرا إلى أن النظام الجديد يساهم في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكداً أن نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون إلكترونياً.

أما فيما يخص متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تخفيض الأسعار، فقد وجه الوزير، المديريات، بالمرور الدائم على المنافذ المشتركة بالمبادرة للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع المعروضة ونسب التخفيضات.

وأثنى على الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاءه واتحاد الصناعات المصرية أيضاً، وذلك للالتزام بما تم الاتفاق عليه وعرض السلع في المبادرة بسعر الإنتاج دون هامش ربح، وذلك في المجموعة السلعية السبعة، والتي تشمل "الفول، العدس، الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، الألبان والأجبان"، وفقاً لأصناف محددة تنتجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ، وفي باقي قنواتها التوزيعية المختلفة بالمحافظات تباعاً.