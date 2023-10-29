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لقي مزارع مصرعه، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء قيادته جرار زراعي لحرث الأرض في قرية المرجية التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع "محمد.ع"، إثر إصابته بطلق ناري أثناء قيادته جرار زراعي.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليه وعائلة أخرى بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.