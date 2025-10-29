 حبس الراقصة ليندا سنة في اتهامها بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 3:28 م القاهرة
حبس الراقصة ليندا سنة في اتهامها بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية

أحمد محفوظ
نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 3:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 3:17 م

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة الراقصة ليندا المعروفة إعلاميًا بـ"راقصة الساحل الشمالي"، بالحبس لمدة سنة في اتهامها بنشر الفسق والفجور وبث فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها قامت ببث محتوى يتنافى مع الآداب العامة ويحرض على الفسق والفجور، فضلًا عن إساءتها إلى القيم الأسرية والمجتمعية المنصوص عليها في القانون.

وألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على المتهمة، لاتهامها بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام، والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع.

وكشفت التحريات أن المتهمة تعمدت إثارة الغرائز من خلال الرقص بملابس فاضحة، ونشر محتوى مرئي على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مشاهد تحرض على الفسق والرذيلة.

