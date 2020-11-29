 فرنسا.. 213 وفاة بكورونا في المستشفيات و122 مصابا في وحدات الإنعاش خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الأحد 29 نوفمبر 2020 6:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

فرنسا.. 213 وفاة بكورونا في المستشفيات و122 مصابا في وحدات الإنعاش خلال 24 ساعة

رويترز
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 6:13 ص | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 6:13 ص

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، مساء اليوم السبت، أن 973 مصابا جديدة بفيروس كورونا المستجد وضعوا في مستشفيات البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 122 في وحدات الإنعاش.

وذكرت الهيئة، في بيان أن العدد الإجمالي من مصابي كورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفيات ارتفع إلى 28168، مشيرة إلى أن 3777 منهم تم وضعهم في وحدات الإنعاش.

وأضافت هيئة الصحة العامة أن 213 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا تم تسجيلها في المستشفيات خلال الفترة نفسها (تبلغ الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 52127 حالة)، وهي أقل زيادة يومية في الوفيات منذ بداية الأسبوع. 

وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا التي تم تسجيلها في فرنسا بلغ 12580 (مقابل 12459 يوم الجمعة)

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك